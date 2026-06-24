Padova, controllori di Busitalia picchiati da passeggeri senza biglietto: denunciati due marocchini

PADOVA – Dopo la denuncia per resistenza scattano anche i fogli di via nei confronti dei due cittadini marocchini autori dell’aggressione avvenuta la sera di sabato 20 giugno ai danni dei controllori di Busitalia e degli addetti alla vigilanza privata in viale della Pace. Per quattro anni non potranno fare ritorno nel comune di Padova. Attivato anche l’Ufficio immigrazione per valutare la revoca dei permessi di soggiorno.

L’aggressione

Sabato sera alle 21 i due – di 33 e 38 anni – erano a bordo di un autobus arrivato da Sottomarina all’autostazione di viale della Pace (accanto alla stazione dei treni), dove con altre persone poi fuggite hanno aggredito i controllori di Busitalia e gli addetti alla sicurezza intervenuti quando la situazione ha cominciato a degenerare. La tensione si era infatti alzata nel momento in cui, arrivato il mezzo a destinazione, ai passeggeri era stato chiesto il biglietto. Alcune delle persone a bordo, proprio per evitare il controllo, avevano tentato di scendere e scappare, divenendo poi aggressive. I controllori erano stati spinti e picchiati. Un gruppo di una decina di passeggeri era quindi riuscito a scendere continuando a minacciarli. L’atteggiamento aggressivo era stato mantenuto in particolare dal 33enne e dal 38enne, mentre gli altri si erano poi allontanati.

Il primo, che aveva un braccio ingessato, lo aveva usato per aggredire il personale, mentre il secondo aveva colpito in volto un addetto alla sicurezza.

I provvedimenti

All’arrivo di tre Volanti della polizia il 38enne era stato immobilizzato a terra dalla vigilanza provata, fortemente agitato. Una volta portati in questura i due sono stati identificati e ne sono emersi i numerosi precedenti penali. Entrambi sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e il 33enne anche per porto abusivo, poiché nello zaino gli è stato trovato un cacciavite.

A fronte della pericolosità sociale dei due uomini il questore ha emesso anche il foglio di via per quattro anni dal comune di Padova e ha attivato l’Ufficio Immigrazione per l’avvio delle procedure amministrative finalizzate alla valutazione della revoca dei rispettivi titoli di soggiorno.

www.ilgazzettino.it – foto Polizia di Stato