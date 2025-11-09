Lavrov: “Uso degli asset russi per Kiev è una rapina”

Lavrov: “L’uso degli asset russi per Kiev è inganno e rapina”

“Il cinismo con cui la Commissione europea interpreta la Carta dell’Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull’immunità sovrana e l’inviolabilità degli asset delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere. Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina”.

Lo dice il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sull’ipotesi di utilizzo degli assett russi congelati per sostenere Kiev, citato da Ria Novosti. “Non importa come sia orchestrato il piano per estorcere denaro ai russi, non esiste un modo legale per farlo” e “la Russia risponderà in modo appropriato”. tgcom24.mediaset.it