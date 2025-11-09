Lavrov: “Uso degli asset russi per Kiev è una rapina”

ImolaOggiEUROPA UE, News 2025

Lavrov

Lavrov: “L’uso degli asset russi per Kiev è inganno e rapina”

“Il cinismo con cui la Commissione europea interpreta la Carta dell’Onu e altre norme giuridiche internazionali, comprese le disposizioni sull’immunità sovrana e l’inviolabilità degli asset delle banche centrali, ha smesso da tempo di sorprendere. Tali azioni costituiscono un vero e proprio inganno e una rapina”.

Lo dice il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, sull’ipotesi di utilizzo degli assett russi congelati per sostenere Kiev, citato da Ria Novosti. “Non importa come sia orchestrato il piano per estorcere denaro ai russi, non esiste un modo legale per farlo” e “la Russia risponderà in modo appropriato”.  tgcom24.mediaset.it

Articoli correlati

Trump e Orban

Trump, ‘valuto esenzione da sanzioni su petrolio russo per Ungheria’

Bce, Christine Lagarde

Asset russi per “prestito” a Kiev, Lagarde: ‘rispettare il diritto internazionale’

Putin

Sanzioni “contro la Russia”, Finlandia: la Karelia perde 1 milione di euro al giorno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *