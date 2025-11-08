Ucraina, Zelensky: “Non so di che progressi parli Trump”

“Non so do che progressi significativi” per porre fine al conflitto parla Donald Trump, Mosca manda “falsi segnali” nel tentativo di prendere tempo

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando le dichiarazioni di ieri del presidente americano nel corso del suo incontro con i leader dei Paesi dellì’Asia centrale e denunciando l’atteggiamento russo.

“Fanno tutto questo solo per rinviare le decisioni di Trump, lo fanno dall’inizio del suo mandato – ha denunciato Zelensky – promettendo costantemente, mostrando apparentemente un desiderio di concludere la guerra e poi, passo dopo passo, dimostrando il contrario, la mancanza di volontà”.

Poi, il presidente ucraino ha ribadito la convinzione che Trump darà il suo ok all’invio di missili Tomahawk: “Questo tema è già sul tavolo, è solo una questione di tempo”. Zelensky ha sottolineato come il presidente americano “non abbia negato” che “diverse istituzioni”, leggasi il Pentagono, abbia inviato segnali positivi sulla possibilità di far avere a Kiev i missili a lungo raggio. rainews.it/maratona/2025/11/