Rutte: “Putin è sempre più disperato”

“La Russia continua a sferrare attacchi con droni e missili contro le città ucraine, proprio ieri sera si è verificato un altro terribile attacco. E vorrei essere chiaro: tutti gli alleati devono fare la loro parte affinché il nostro sostegno all’Ucraina continui ad arrivare, perché la sicurezza dell’Ucraina è strettamente legata alla nostra”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Mark Rutte nel corso della conferenza stampa pre vertice.

“Putin è sempre più disperato, l’Ucraina sta facendo molto meglio sul campo di battaglia della Russia negli ultimi 2-3 mesi”. “Il Forum sull’industria della difesa del vertice Nato, che ospiteremo domani, sarà la piattaforma in cui mostreremo come stiamo collaborando con l’industria per garantire le capacità necessarie a una deterrenza e una difesa credibili: annunceremo nuovi contratti per decine di miliardi che forniranno l’equipaggiamento fondamentale di cui abbiamo bisogno per difenderci”.

“E poi le nostre industrie, dall’Arkansas ad Ancona, uniranno le loro forze e intensificheranno gli approvvigionamenti”.

“Gli alleati l’anno scorso hanno deciso di arrivare al 5% del Pil entro il 2035 e solo dopo un anno vediamo progressi trasformativi all’interno dell’alleanza: ora mi aspetto che le capitali presentino piani chiari e credibili per centrare l’obiettivo”. “I primi segnali sono impressionanti, gli europei e il Canada già spendono in media il 4% in difesa e sicurezza e se guardiamo al 2025 e il 2026 presi insieme hanno speso 280 miliardi di dollari in più”. ANSA