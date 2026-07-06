Francia, eurodeputata Rima Hassan a processo per apologia del terrorismo

Avallare il terrorismo o la libertà di espressione? L’eurodeputata di LFI Rima Hassan comparirà in tribunale martedì a Parigi per un tweet in cui menzionava l’autore di un attentato in Israele. L’eurodeputata e i suoi sostenitori denunciano il processo come “politico”, volto a “intimidire” le voci filo-palestinesi.

Il tribunale accusa l’attivista filo-palestinese, eletta al Parlamento europeo nel 2024 dopo una campagna elettorale segnata dagli attentati del 7 ottobre e dalla devastante guerra condotta da Israele nella Striscia di Gaza, di un post pubblicato sul suo account social a fine marzo in cui menzionava il cittadino giapponese Kozo Okamoto. In questo tweet, successivamente cancellato, la trentaquattrenne membro del partito di sinistra La France Insoumise, citava dichiarazioni attribuite all’ex membro dell’Armata Rossa Giapponese (ARJ), uno degli autori dell’attentato del 30 maggio 1972, perpetrato in nome del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) all’aeroporto di Tel Aviv, in cui persero la vita 26 persone.

“Kozo Okamoto: Ho dedicato la mia giovinezza alla causa palestinese. Finché ci sarà oppressione, la resistenza non sarà solo un diritto, ma un dovere”, ha scritto Hassan, le cui dichiarazioni sono state segnalate alla procura dal ministro dell’Interno, poi dall’Organizzazione Ebraica Europea (EJO) e dalla LICRA (Lega Internazionale contro il Razzismo e l’Antisemitismo).

“Era normale presentare una denuncia (…) Il tweet di Hassan è grave (…), non si tratta di persecuzione”, ha sostenuto il ministero dell’Interno, affermando che “nulla dovrebbe restare impunito”. L’avvocato di Rima Hassan, Vincent Brengarth, denuncia “la criminalizzazione di una voce filo-palestinese solo perché è forte e dirompente”. Il processo di martedì sarà “di grande importanza dal punto di vista della libertà di espressione”, ha dichiarato Brengarth.

Oggi l’eurodeputata ha pubblicato su X una lettera aperta di sostegno, chiedendo “la fine del crimine contro la Palestina”, firmata, a suo dire, da “oltre 210 personalità di spicco”, tra cui il premio Nobel Annie Ernaux, l’ex ministro Christiane Taubira, il cantante Benjamin Biolay, il regista Xavier Dolan e la scrittrice Virginie Despentes.

La convocazione e l’arresto di Rima Hassan, avvenuti il 2 aprile, hanno avuto un impatto politico e mediatico significativo. Il suo avvocato ha denunciato l’arresto come “completamente illegale” a causa di “un abuso di procedura da parte della procura” volto a “eludere” la sua immunità parlamentare. Inoltre, alcune indiscrezioni trapelate alla stampa avevano riportato la presenza di droghe sintetiche nella sua borsa. Tuttavia, l’indagine sul possibile possesso di stupefacenti ha successivamente smentito tali affermazioni.

La politica franco-palestinese ha presentato una denuncia all’inizio di aprile, segnalando una violazione della riservatezza nell’ambito dell’indagine. Ha inoltre contattato il Difensore civico per denunciare “gravi violazioni etiche” da parte della polizia durante la sua detenzione, come l’essere stata rinchiusa in una cella senza “necessita’”, le perquisizioni “sproporzionate” dei suoi dati di geolocalizzazione per oltre tre mesi e le domande sulle sue pratiche religiose e sui valori della Repubblica.

L’arresto di Rima Hassan ha suscitato indignazione anche tra le fila di La France Insoumise (La Francia Insoumise). Jean-Luc Melenchon lo ha denunciato come “controllo politico”, mentre Manon Aubry lo ha condannato come “molestia giudiziaria”. Il movimento di estrema sinistra ha lanciato un appello sui social media per “una manifestazione a sostegno delle voci di solidarietà con la Palestina” martedì a mezzogiorno davanti al tribunale di Parigi, poco prima dell’inizio del processo all’eurodeputata. “Questo processo e’ politico. Mira a intimidire tutti coloro che si rifiutano di rimanere in silenzio di fronte ai crimini israeliani”, ha denunciato Rima Hassan lunedi’ in un messaggio su X. L’eurodeputata “è stata oggetto di 16 procedimenti chiusi dall’unità nazionale per la lotta all’odio online”, di cui “13 sono stati archiviati”, ha indicato la procura di Parigi all’inizio di aprile. Secondo la stessa fonte, Rima Hassan “è implicata anche in altri sei casi in corso, sia presso la procura generale che gestiti dalla BRDP”, la brigata per la repressione dei crimini contro la persona.