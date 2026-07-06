Mene di Trump contro Meloni, Crosetto: “I rapporti con gli Usa devono rimanere”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Guido Crosetto

Donald Trump ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’immagine la premier è rivolta verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: “Restraining order needed”, cioè “Serve un ordine restrittivo”. La pubblicazione del messaggio giunge alla vigilia del vertice della Nato, in programma ad Ankara, in Turchia, il 7 e 8 luglio prossimi, cui dovrebbero partecipare entrambi i leader.

Crosetto: “I rapporti devono rimanere”

“Nuovo attacco Trump a Meloni? Nessuna reazione”. Così in tv il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Io penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti, i rapporti sono fra Stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere”, ha detto ancora Crosetto.

Il commento di Piantedosi

“Credo che noi dobbiamo puntare al fatto che i rapporti con gli Usa sono incrollabili, e non vengono messi in discussioni da queste fibrillazioni di cui non è chiara la natura” ha aggiunto ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

La Russa: “Attacco incomprensibile”

Solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio anche da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa “per l’incomprensibile attacco del presidente Donald Trump”
tgcom24.mediaset.it

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