Mene di Trump contro Meloni, Crosetto: “I rapporti con gli Usa devono rimanere”

Donald Trump ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell’immagine la premier è rivolta verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: “Restraining order needed”, cioè “Serve un ordine restrittivo”. La pubblicazione del messaggio giunge alla vigilia del vertice della Nato, in programma ad Ankara, in Turchia, il 7 e 8 luglio prossimi, cui dovrebbero partecipare entrambi i leader.

Crosetto: “I rapporti devono rimanere”

“Nuovo attacco Trump a Meloni? Nessuna reazione”. Così in tv il ministro della Difesa, Guido Crosetto. “Io penso che la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti, i rapporti sono fra Stati, le persone passano e i rapporti invece devono rimanere”, ha detto ancora Crosetto.

Il commento di Piantedosi

“Credo che noi dobbiamo puntare al fatto che i rapporti con gli Usa sono incrollabili, e non vengono messi in discussioni da queste fibrillazioni di cui non è chiara la natura” ha aggiunto ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

La Russa: “Attacco incomprensibile”

Solidarietà e vicinanza alla presidente del Consiglio anche da parte del presidente del Senato, Ignazio La Russa “per l’incomprensibile attacco del presidente Donald Trump”

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