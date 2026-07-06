Proteste in Albania, violenza della polizia sui manifestanti

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video di Giuseppe Salamone

La polizia ha caricato manifestanti pacifici, compreso un padre che chiedeva assistenza per il suo bambino disabile

(www.rainews.it) – Migliaia di persone si sono radunate a Tirana per la più grande manifestazione finora svoltasi nell’ambito del movimento di protesta contro un progetto immobiliare turistico legato alla famiglia del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. La protesta è legata alla costruzione di un hotel di lusso progettato dalla figlia del presidente Usa, Ivanka Trump, e da suo marito, Jared Kushner, in una riserva naturale a Zvernec, sulla costa sud-occidentale dell’Albania.

Ma si è anche trasformata in una protesta contro l’intera classe politica. Chi si oppone a questo progetto chiede anche le dimissioni del Primo ministro Edi Rama a causa della mancanza di trasparenza sulle concessioni. Il movimento è stato soprannominato “Rivoluzione dei fenicotteri” in riferimento alla fauna che vive nell’area naturale protetta dove è prevista la realizzazione del resort di lusso il cui costo è stimato in 4,6 miliardi di dollari.