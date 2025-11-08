Lampedusa, sbarcati 206 migranti

Sei nuovi sbarchi in poche ore hanno portato a Lampedusa altri 206 migranti, prelevati tra la notte e le prime luci dellâ€™alba di ieri dalle motovedette della Capitaneria di porto, della Guardia di finanza e da unitÃ Frontex.

Le imbarcazioni erano partite dalla Libia e trasportavano gruppi composti da 9 a 67 persone, provenienti da Egitto, Pakistan, Sudan, Bangladesh e Somalia. Tutti i naufraghi (clandestini) sono stati trasferiti allâ€™hotspot di contrada Imbriacola, dove al momento si trovano oltre 800 ospiti.

Le autoritÃ fanno sapere che, a causa del mare agitato, non sarÃ possibile effettuare trasferimenti verso Porto Empedocle nella mattinata. Lo scrive RaiNews.