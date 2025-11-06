Muore per un malore mentre porta il figlio a scuola

CARPI. Â«Beniamino era un uomo di cuoreÂ». Ãˆ immenso il dolore per la scomparsa di Beniamino Malavasi

Aveva 51 anni e stava accompagnando un figlio a scuola in auto quando sâ€™Ã¨ sentito male intorno alle 8 di ieri. Malavasi ha fatto in tempo ad accostare lâ€™auto in via Atene, poi Ã¨ partita la chiamata ai soccorsi. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze. I soccorritori hanno cercato di rianimarlo, prima di dover constatare che il suo cuore aveva smesso di battere. Non cesserÃ il ricordo per chi ha avuto modo di condividerne la quotidianitÃ .

Beniamino avrebbe festeggiato tra pochi giorni sia le 52 candeline sia i quattordici anni di matrimonio. Lavorava nel settore Ambiente del Comune di Carpi. Lascia la moglie Sana e tre figli. […]

