Brescia, operaio stroncato da malore in azienda

È stato un malore improvviso a stroncare la vita di un operaio di 58 anni, nella mattinata di mercoledì 5 novembre, alla Omb di via Buffalora a Brescia, azienda specializzata nella produzione di veicoli per la raccolta dei rifiuti. L’uomo, che stava lavorando all’esterno di un capannone, si è accasciato a terra poco dopo le 9, senza dare modo a nessuno di intervenire in tempo.

A notare l’accaduto sono stati alcuni colleghi, che non vedendolo più si sono avvicinati trovandolo privo di sensi. È subito scattato l’allarme: sul posto sono intervenute un’automedica e un’ambulanza, ma i tentativi di salvarlo si sono rivelati inutili; i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In un primo momento si era ipotizzato anche un possibile infortunio, ma i rilievi e le verifiche di rito hanno confermato che si è trattato di un malore improvviso, legato a cause naturali. Nessuno dei presenti avrebbe assistito direttamente alla scena, ma le circostanze non sembrano lasciare dubbi: nessun segno di incidente o coinvolgimento di macchinari.

Sul posto, oltre al personale sanitario, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per le indagini. All’interno dell’azienda, la notizia ha scosso profondamente colleghi e dirigenti.

