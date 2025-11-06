Antitrust UE indaga Deutsche Börse e Nasdaq sui derivati

ImolaOggiECONOMIA, News 2025

Deutsche Börse

BRUXELLES, 06 NOV – L’Antitrust Ue ha aperto un’indagine per verificare se Deutsche Börse e Nasdaq abbiano violato le regole della concorrenza europea coordinando le strategie su quotazione, negoziazione e compensazione dei derivati finanziari sullo Spazio economico europeo.

Si indaga per verificare “se abbiano agito in collusione per evitare di competere”, ha segnalato la vicepresidente della Commissione Ue Teresa Ribera, sottolineando che “una concorrenza leale è essenziale per il buon funzionamento dell’Unione dei mercati dei capitali, pilastro dell’innovazione, della stabilità finanziaria e della crescita in Europa”. (ANSA)

Articoli correlati

caccia Eurofighter

La Germania ordina 20 nuovi caccia Eurofighter

Boris Pistorius

Berlino si offre di guidare il progetto UE di “Scudo Aereo”

germania cerca soldati

Berlino, nuove caserme per ospitare 40.000 reclute l’anno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *