Epstein files, Slovacchia: si dimette consigliere per la sicurezza nazionale Miroslav Lajcak

Il consigliere per la sicurezza nazionale del primo ministro slovacco si è dimesso dopo che documenti pubblicati dagli Stati Uniti hanno mostrato uno scambio di messaggi su ragazze e diplomazia con Jeffrey Epstein. Le dimissioni arrivano il giorno dopo la pubblicazione di tre milioni di documenti relativi all’influente finanziere da parte del Dipartimento di Giustizia Usa.

La BBC scrive che In uno scambio di messaggi dell’ottobre 2018, quando Miroslav Lajčák era ministro degli Esteri slovacco, si vedevano Lajčák ed Epstein discutere scherzosamente di donne e di un imminente incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Dopo che Epstein ha inviato un’immagine, non visibile nel verbale, Lajčák risponde: “Perché non mi inviti a questi incontri? Prenderei la ragazza ‘MI’.”

“Chi non lo farebbe?”, risponde Epstein. “Puoi averle entrambe, non sono possessivo. E anche le loro sorelle.”

In un’e-mail a Epstein nel novembre 2017, Lajčák gli chiede di aiutare una produttrice cinematografica a far entrare il suo film nella rosa dei candidati agli Oscar di quell’anno.

Inizialmente Lajčák ha negato di aver parlato di donne con Epstein. In seguito avrebbe dichiarato di aver deciso di dimettersi per evitare di danneggiare politicamente Fico. (foto da X)