Crosetto: ‘aumentare il personale delle Forze Armate’

ROMA, 04 NOV – “La legge 244”, quella che fissa il limite sul personale della Difesa a 170mila unitÃ , “dobbiamo buttarla via. Lo spirito con cui Ã¨ nata Ã¨ morto. Il personale va aumentato e servono garanzie a tutela del personale. Mentre parliamo di scudo e guerra ibrida dobbiamo anche parlare di alloggi.
Bisogna iniziare a parlare di requisiti, le forze armate devono essere efficienti. Serve una riforma delle forze armate, non la considero la riforma del ministro della Difesa: in Parlamento parleranno le Forze armate e non un sottosegretario o ministro”. CosÃ¬ il ministro della Difesa Guido Crosetto nel suo intervento alla sede del Covi dopo i collegamenti con vari teatri operativi. (ANSA)