Difesa, Tajani: ‘chiederemo prestito UE inferiore ai 15 miliardi previsti’

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, è intervenuto a “Dritto e Rovescio”, in onda su Rete4, per un’intervista in cui ha parlato anche delle spese per la difesa

“Avevamo annunciato che avremmo chiesto all’Europa un prestito di circa 15 miliardi di euro per avviare una serie di contratti. Dobbiamo rispettare alcuni impegni presi con la Nato però non è questo il momento per accedere a quel prestito in maniera così consistente quindi chiederemo di meno soltanto per realizzare progetti per i quali ci sono già contratti firmati e non si possono realizzare”, ha affermato

Tajani: “Trattativa Iran-Usa finirà prima di Russia-Ucraina”

La trattativa tra Iran e Stati Uniti “finirà secondo me prima di quando finirà la trattativa, che non è neanche iniziata in realtà tra Russia e Ucraina, ha affermato il vicepremier. “In Ucraina la vedo molto più complicata la situazione. Ne abbiamo parlato anche oggi (a Cipro durante la ministeriale Esteri Ue, ndr) dicendo che noi dovremmo spingere la Russia a venire a più miti consigli per arrivare a una pace giusta che non sia la mortificazione dell’Ucraina, che poi è un Paese candidato a far parte dell’Unione europea insieme a tanti Paesi dei Balcani, che hanno naturalmente la priorità”, ha concluso il ministro degli Esteri.

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