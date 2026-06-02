Angelo d’Orsi lancia ‘Agorà’, piattaforma politica contro il riarmo

Comunicato stampa – Angelo d’Orsi lancia la prima piattaforma politica che raduna le piazze fisiche e digitali contro il riarmo

Nasce “Agorà. Dalla Piazza al Parlamento”, il progetto politico promosso dal professor Angelo d’Orsi per costituire una aggregazione credibile ed efficace, contro il centrodestra e il centrosinistra.§

Il nuovo soggetto punta a trasformare il ritorno delle piazze – fisiche e virtuali – in una presenza stabile nelle istituzioni, dando voce a quanti non si riconoscono nell’attuale sistema bipolare.

Il prof. D’Orsi richiama in particolare il segnale giunto dal Referendum del 23 marzo 2026 in difesa della Costituzione, quando milioni di cittadine e cittadini (in particolare le generazioni più giovani) sono tornati a votare, contribuendo alla netta vittoria del NO: persone pronte a difendere i valori costituzionali quando il loro voto “può contare veramente qualcosa”. A questo elettorato orfano di rappresentanza Agorà si rivolge, in vista della prossima competizione elettorale nazionale.

“Il progetto nasce come risposta alla “falsa alternativa tra centrodestra e centrosinistra che ha messo in ginocchio il Paese negli ultimi anni” – scrive la lettera programmatica del prof. D’Orsi che sarà diffusa nella data simbolica del 2 Giugno 2026, Ottantesimo della proclamazione della Repubblica – e si pone in rottura con bellicismo, atlantismo, istituzioni europee e deriva post-democratica”.

Agorà rivendica il recupero della piena sovranità democratica dell’Italia sul piano politico, economico e militare e indica tra i suoi obiettivi l’elaborazione di un piano serio e responsabile per l’abbandono dell’Euro e dell’Unione Europea, l’uscita dalla NATO e la costruzione di una Italia neutrale, per ricostruire i rapporti politici, economici, culturali con la Russia e con tutta l’area euroasiatica in coerenza con lo spirito pacifista della Costituzione, ma anche, per converso, la rottura di tutte le relazioni con lo Stato di Israele.

Sul versante internazionale, Agorà si colloca nella prospettiva per l’Italia di partecipare al consolidamento di nuove forme di relazioni internazionali, che superino le politiche imperialiste e neocoloniali portate avanti dal “sistema guerra”, USA-UE-NATO, nel quale è pienamente integrato lo Stato sionista di Israele. Sul terreno economico e sociale, il progetto respinge il neoliberismo, contrastando la finanziarizzazione, il predominio dell’economia sulla politica e il drammatico accentramento delle ricchezze in poche mani, attraverso la ricostruzione dell’economia reale, la nazionalizzazione dei settori strategici e nuove politiche di redistribuzione e stato sociale.

Importante è l’impegno per vere politiche ambientali: di fronte a un capitalismo “senza freni” che sta distruggendo il pianeta, Agorà indica la necessità di un nuovo paradigma economico.

Sul piano sociale, il progetto punta a realizzare un’alleanza larga tra cittadine e cittadini, lavoratori, precari, disoccupati e inoccupati, Partite IVA, le cui istanze sono state espulse dal dibattito pubblico e bollate come “populiste”.

Con Agorà. Dalla Piazza al Parlamento, Angelo d’Orsi promuove la costruzione di una nuova aggregazione politica nazionale capace di rappresentare socialmente e politicamente quanti non si riconoscono nell’attuale sistema bipolare e vogliono difendere la Costituzione, la pace, la sovranità democratica, la giustizia sociale e ambientale. “L’impresa è difficile, ma assolutamente necessaria e urgente. Ci state?” – è l’appello con cui D’Orsi invita ad unire le forze per “salvare l’Italia e farla risorgere”.

Torino-Firenze-Roma, 1° Giugno 2026