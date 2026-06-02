Rubio scrive all’Italia: ‘bene aumento spese per la difesa’

ImolaOggi POLITICA, News 2026

Crosetto e Meloni

“L’Italia è un partner e un amico fedele. Gli Usa plaudono all’aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l’impegno del premier Meloni per la sicurezza marittima a Hormuz e il suo sostegno alla sicurezza e alla stabilità del Medio Oriente.

Apprezziamo il supporto dell’Italia agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Siamo grati per l’ospitalità offerta dall’Italia a quasi 30.000 militari statunitensi e alle loro famiglie in tutto il Paese”. Lo scrive il segretario di Stato Usa Marco Rubio in un messaggio per l’80/mo anniversario della Festa della Repubblica. ANSA

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