Camera, ok a pdl per “Mappa della memoria” dei campi di prigionia fascisti

ROMA, 04 NOV – Nell’Aula della Camera passa all’unanimità, con 225 sì, e in via definitiva la proposta di legge che punta a dar vita ad una “Mappa della memoria” dei campi di prigionia, internamento e concentramento in Italia nel periodo fascista.

Il provvedimento, che diventa legge, prevede la redazione della Mappa della memoria attraverso la realizzazione di “ricerche storiche, documentali e archivistiche” e la promozione di “manifestazioni, convegni, mostre, pubblicazioni e percorsi di visita”. Nei siti in questione verranno promossi e incentivati i viaggi della memoria. (ANSA)