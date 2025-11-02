Noto, 46enne trovato morto in casa dopo un mese

Morire di solitudine. PerchÃ© di questo si tratta. Nel giro di qualche settimana Ã¨ accaduto di nuovo

Dopo il caso di Pedara, nel Catanese, adesso nessuno si Ã¨ accorto della morte di un uomo di 46 anni, deceduto almeno da un mese. Il dramma si Ã¨ consumato in contrada Romanello, a Noto, nel Siracusano. In seguito a una segnalazione, per via dell’odore acre sprigionato da una porta, a scoprire e recuperare il corpo senza vita dell’uomo sono stati i vigili del fuoco del Distaccamento di Palazzolo. Sull’accaduto indaga la polizia. Da una prima ricostruzione, l’ipotesi Ã¨ che il 46enne abbia avuto un malore e sia morto.

E’ del 18 ottobre, la notizia del ritrovamento a Pedara di un corpo mummificato: era quello di Orazio Guarnera, pensionato di 87 anni ritrovato nella sua abitazione di via Don Ludovico. A lanciare lâ€™allarme Ã¨ stato lâ€™amministratore del condominio in cui Guarnera viveva, una palazzina molto elegante di tre piani. Dopo vari tentativi falliti di contattare lâ€™inquilino per alcune comunicazioni, il capo condomino ha avviato ricerche personali, risalendo al fratello della vittima. Ma nemmeno questâ€™ultimo aveva piÃ¹ notizie, a causa di rapporti familiari interrotti da tempo. Sono stati proprio il fratello, dopo avere sporto denuncia e le successive verifiche da parte dei carabinieri della Stazione di Pedara e dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale, a portare alla tragica scoperta.
