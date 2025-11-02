MELUZZI DOCET, diciassettesima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

CENSURA E PROPAGANDA

PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof. Alessandro Meluzzi – Medico, Psichiatra, Criminologo, Scrittore, Opinionista – estratto dalla puntata di sabato 2 settembre 2023

Tra i problemi che affliggono la nostra epoca, soprattutto negli ultimi anni, vi sono la censura e la propaganda, promosse dai governi e attuate con l’aiuto del mainstream, il cui compito, troppo spesso, non è più quello di raccontare la realtà, ma di mistificarla, o addirittura negarla, per ‘compiacere‘ forze potenti e antidemocratiche. Come stigmatizza l’orwelliano slogan nel promo di PIAZZA LIBERTA’: “nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.”

“La società del presente è andata molto oltre i profeti di sventura come Orwell e Huxley, che avevano già annunciato una società massificata governata dalla propaganda, da un sistema politico non più democratico, governata da un potere sovrastante, acritico e spietato. E con la tecnologia si sono raggiunti livelli di controllo inimmaginabili.”

