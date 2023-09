CENSURA E PROPAGANDA

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 2 settembre 2023

OSPITI di Armando Manocchia:

Prof.ssa Adriana Bisirri Rettore della Università San Domenico di Roma;

Professor Alessandro Meluzzi, Medico, Psichiatra, Criminologo, Scrittore, Opinionista;

Generale Piero La Porta “Autore del libro “Raffiche di bugie in via Fani”

Prof. Daniele Trabucco, Costituzionalista e Autore del libro “Dentro la Costituzione” che sarà presentato in anteprima il 7 ottobre a Belluno.

Tra i problemi che affliggono la nostra epoca, soprattutto negli ultimi anni, vi sono la censura e la propaganda, promosse dai governi e attuate con l’aiuto del mainstream, il cui compito, troppo spesso, non è più quello di raccontare la realtà, ma di mistificarla, o addirittura negarla, per ‘compiacere‘ forze potenti e antidemocratiche. Come stigmatizza l’orwelliano slogan nel promo di PIAZZA LIBERTA’: “nel tempo dell’inganno universale dire la verità è un atto rivoluzionario.”

La libera manifestazione del pensiero non solo è garantita dalla Costituzione, ma è sacra. Sacra come sacra è la vita. Come sacra è la salute. Come sacra è la libertà.

Ciò nonostante, mai come in questa epoca, la vita, la salute, la libertà sono in grave pericolo.

E quindi, non possiamo sottrarci dall’affrontare il gravissimo problema “della manipolazione dell’opinione pubblica e la censura della libera manifestazione del pensiero, perché subire passivamente l’’informazione manipolata e la propaganda, non significa informarsi ma essere indottrinati. E lo scopo ultimo della propaganda e della censura, che precludono la realistica comprensione degli eventi, non è pertanto soltanto quello impedire la libera espressione di un pensiero, ma creare le condizioni affinchè le persone non siano più in grado di formularlo.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.