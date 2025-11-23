MELUZZI DOCET, ventesima puntata

Il crollo del Servizio Sanitario Nazionale

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

Il prof. Meluzzi – medico, psichiatra, criminologo, opinionista – commenta il film d’inchiesta “C’era una volta in Italia – Giacarta sta arrivando”, di Federico Greco e Mirko Melchiorre, prendendo spunto per denunciare il crollo del Servizio Sanitario Nazionale, in un contesto di progressiva privatizzazione, per precisa volontà politica.

Estratto dalla puntata di sabato, 25 febbraio 2023

