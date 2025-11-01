Bruciato testo sacro in una chiesa nell’Alessandrino

CASALE MONFERRATO, 01 NOV – Nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine, nel quartiere Oltreponte a Casale Monferrato (Alessandria), sono stati bruciati un testo sacro e alcuni giornali. Dell’immondizia inoltre Ã¨ stata lasciata al centro della navata. E’ quanto scoperto, nel pomeriggio di ieri, al parroco, don Renato Dalla Costa.

Condanna e solidarietÃ alla comunitÃ cristiana sono stati espressi dal Centro culturale islamico della cittadina nell’Alessandrino.

“Un gesto – commenta, in una nota, Federico Riboldi, vicesegretario regionale di Fratelli d’Italia – che ferisce l’intera comunitÃ al di lÃ delle appartenenze, la nostra storia, la nostra civiltÃ . Le immagini sono inaccettabili. Colpiscono la coscienza di tutti. Mi auguro si tratti dell’azione sconsiderata di delinquenti comuni e non di un gesto dettato da odio verso la religione cristiana o da fanatismi ideologici. Sarebbe un fatto gravissimo, che meriterebbe la massima risposta da parte dello Stato”. Per Riboldi “la fede cristiana, indipendentemente dal credo personale, rappresenta le radici culturali e morali dell’Italia”. (ANSA)