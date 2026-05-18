El Kudri scriveva: “Bastardi cristiani di me…, voi e il vostro Gesù Cristo”

«Bastardi cristiani di me…, voi e il vostro Gesù Cristo (scritto in minuscolo) in croce. Lo brucio»

Così scriveva la sera del 27 aprile di cinque anni fa Salim El Koudri in una serie di mail inviate all’indirizzo dell’Università di Modena.

Quattro messaggi in particolare ora all’attenzione degli investigatori che stanno ricostruendo la sua personalità e anche se dietro all’attentato di sabato scorso nel centro della città emiliana ci sia un atto di emulazione di stragi connesse in mezza Europa da soggetti anche loro con problemi psichici e non legati a gruppi eversivi di matrice islamica.

Al centro delle rivendicazioni del 31enne di origine marocchina ora in carcere c’è la richiesta di un lavoro fatta ai vertici dell’ateneo dove si era laureato in una triennale in Economia aziendale. «Voglio lavora», scriveva ancora quella stessa sera, e poi anche «Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dovete ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene», aggiungendo un esplicito «voglio lavorare»

www.facebook.com/corrieredellasera

PERCHE’ LA DIGOS NON E’ ANDATO IMMEDIATAMENTE A PRENDERLO?