Roma, turiste minacciate con coltello e rapinate: fermato somalo

Armato di coltello in pieno giorno fra le migliaia di turisti che affollano il Centro Storico della Capitale. Un giovane rapinatore che ha minacciato due donne mostrandole la lama. Scippato uno smartphone, non Ã¨ riuscito nel suo secondo furto ravvicinato ed Ã¨ stato poi arrestato.

Il malvivente – 20enne originario della Somalia – Ã¨ entrato all’opera in via dei Fori Imperiali. Il giovane ha minacciato con un coltello una turista cinese e le ha rubato il telefono cellulare. Successivamente, poco piÃ¹ avanti, in via Cavour, lâ€™uomo ha tentato unâ€™altra rapina nei confronti di unâ€™altra turista del Paraguay, senza riuscirci.

Riconosciuto dalle vittime

In quel momento, una pattuglia di carabinieri del nucleo radiomobile di Roma, in transito, notando lâ€™uomo darsi alla fuga a piedi lasciandosi alle spalle un assembramento di persone, Ã¨ intervenuta e lo hanno fermato, trovandolo in possesso dello smartphone e di un coltello. A seguito delle testimonianze raccolte dalle vittime e dai presenti sul posto, i militari hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza a suo carico e lo hanno arrestato in flagranza di reato. Successivamente Ã¨ stato accompagnato in caserma in attesa dellâ€™udienza di convalida.

Scippatore a Monti

Sempre in Centro, nel rione Monti, sono stati i carabinieri della stazione Roma Quirinale ad arrestare un cittadino turco di 30 anni. I militari hanno notato in piazza Madonna dei Monti il malvivente mentre strappava dalle mani di due ragazze le rispettive borse per poi scappare. Inseguito a piedi lo hanno bloccato. Durante la fuga, lâ€™uomo ha tentato di disfarsi delle borse ma sono state recuperate e restituite alle vittime. Raccolti gravi indizi di colpevolezza a suo carico, i militari lo hanno arrestato in flagranza di reato e accompagnato in caserma.

www.romatoday.it