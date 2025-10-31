Roma, nigeriano giÃ  espulso lancia sassi ai passanti: un ferito

Lanciava sassi contro i passanti, uno dei quali Ã¨ stato colpito alla testa

Gli agenti della polizia locale hanno bloccato un 43enne originario della Nigeria. I fatti sono accaduto nella zona del Quartiere africano, Municipio II.Â Secondo quanto appreso, il 43enne Ã¨ andato in escandescenza al punto di scagliare pietre contro chi si trovava a passare all’altezza di via Tripolitania. Un cittadino, peraltro, Ã¨ stato raggiunto alla tempia.

I caschi bianchi hanno cosÃ¬ bloccato l’esagitato e hanno soccorso il ferito, che Ã¨ stato poi trasportato dal personale del 118 per le cure del caso. Il 43enne, che era senza documenti, Ã¨ stato accompagnato negli uffici dei vigili per le procedure di identificazione. Dalle verifiche Ã¨ emerso che l’uomo aveva alle spalle diversi precedenti, oltre a un decreto di espulsione.

Successivamente, Ã¨ stato condotto per il Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Ponte Galeria per l’immediato allontanamento dal nostro Paese. Il 43enne, una volta raccolta la denuncia della vittima, Ã¨ stato denunciato per lesioni personali.

