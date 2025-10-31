Lega una bambina alla sedia, maestra licenziata

Un’educatrice di una scuola d’infanzia paritaria di Napoli Ã¨ stata licenziata perchÃ© avrebbe legato una bambina a una sedia

L’episodio sarebbe avvenuto quando i piccoli si trovavano in mensa insieme all’educatrice. La maestra, per motivi ancora non chiari, avrebbe preso una sciarpa e legato la piccola a una sedia. Una volta a casa la bambina ha raccontato tutto alla madre che, sorpresa, ha deciso di riportare il fatto ai carabinieri della stazione locale piÃ¹ vicina. I militari si sono quindi presentati sul posto insieme alla direttrice dell’istituto.

La preside ha comunicato il licenziamento immediato della donna. La maestra era stata assunta dall’istituto soltanto quattro giorni prima.. La madre della bambina al momento non ha sporto denuncia.

