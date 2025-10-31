Lega una bambina alla sedia, maestra licenziata

ImolaOggiCRONACA, News 2025

scuola d'infanzia

Un’educatrice di una scuola d’infanzia paritaria di Napoli Ã¨ stata licenziata perchÃ© avrebbe legato una bambina a una sedia

L’episodio sarebbe avvenuto quando i piccoli si trovavano in mensa insieme all’educatrice. La maestra, per motivi ancora non chiari, avrebbe preso una sciarpa e legato la piccola a una sedia. Una volta a casa la bambina ha raccontato tutto alla madre che, sorpresa, ha deciso di riportare il fatto ai carabinieri della stazione locale piÃ¹ vicina. I militari si sono quindi presentati sul posto insieme alla direttrice dell’istituto.

La preside ha comunicato il licenziamento immediato della donna. La maestra era stata assunta dall’istituto soltanto quattro giorni prima.. La madre della bambina al momento non ha sporto denuncia.
www.today.it – foto archivio

Articoli correlati

asilo nido

Schiaffi ai bimbi dell’asilo nido, sospese tre educatrici

carabinieri arresto

Aggredisce la compagna e le sequestra il figlio, arrestato straniero

segregata

Assistenti sociali trovano 12enne segregata in casa nella sporcizia, la madre le aggredisce con una catena

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarÃ  pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *