Torino, pakistana tiene il figlio di 2 anni penzoloni dal balcone: “Volevo educarlo”

Inizialmente indagata per tentato omicidio, la donna deve rispondere di abuso di mezzi di correzione

Un metodo poco ortodosso e fuori dalle righe per educare i bambini. Una mamma ha preso il suo bimbo di due anni e l’ha fatto penzolare a testa in giù fuori dal balcone del settimo piano. L’obiettivo? Educarlo dopo una serie di marachelle commesse.

La vicenda

Secondo quanto ricostruito da TorinoToday il 29 settembre 2025 gli agenti del commissariato Madonna di Campagna della polizia di Stato sono intervenuti in un appartamento della zona nord-occidentale di Torino dove una vicina di casa aveva visto una donna pakistana tenere il figlio di appena due anni appeso per i piedi a testa in giù fuori dalla ringhiera del balcone.

Gli agenti, una volta arrivati a casa, l’avevano denunciata. Per qualche mese la donna è stata quindi accusata di tentato omicidio. Il reato è stato poi riqualificato in abuso di mezzi di correzione in quanto si è accertato che lei non volesse uccidere il bambino ma “soltanto” dargli una lezione per qualche capriccio commesso. La donna è stata poi collocata in comunità anche se la vicenda è monitorata dalla Procura dei minori di Torino.

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