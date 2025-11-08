Percosse ai bimbi, arrestata titolare di asilo nido

VICENZA, 08 NOV – Una delle titolari di un asilo nido Ã¨ stata arrestata dai carabinieri di Vicenza per maltrattamenti ai bambini ospiti della struttura. Il provvedimento Ã¨ stato disposto dalla Procura della Repubblica di Vicenza al termine di un’attivitÃ investigativa avviata in seguito alcune segnalazioni.

Le indagini delegate dalla Procura berica hanno accertato che l’indagata, in alcune circostanze, si sarebbe resa responsabile di maltrattanti e di percosse ai piccoli ospiti. I militari sono intervenuti, dopo aver seguito attraverso alcune telecamere piazzate nell’asilo, la donna mentre agiva con comportamenti violenti e non consoni alla sua mansione, facendola uscire dall’immobile e ammanettandola.

Dopo le formalitÃ di rito, l’indagata Ã¨ stata posta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida, da parte del Giudice per le Indagini preliminari del Tribunale di Vicenza. Sono in corso ulteriori accertamenti per la ricostruzione esatta dei fatti. (ANSA)