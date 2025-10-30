Migranti, 236 sbarcati a Lampedusa

LAMPEDUSA – Tre sbarchi, con 236 migranti, fra la notte e l’alba di ieri, a Lampedusa. Le motovedette di guardia costiera e guardia di finanza hanno bloccato, a largo dell’isola, due natanti con a bordo 100 e 68 persone, tra bengalesi, egiziani, eritrei e pachistani.

I militari delle Fiamme gialle hanno rintracciato, direttamente a Cala Madonna, un altro gruppo di 68 migranti. Tutti i nuovi arrivati hanno riferito d’essere salpati da Zuara, in Libia.

Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove le presenze sono salite a 286. E’ stato disposto il trasferimento di 50 di loro con il traghetto di linea per Porto Empedocle. ANSA

