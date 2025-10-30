Lamezia Terme: 27 reati in una notte, arrestato 17enne

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">ï»¿</span>

Unâ€™ondata di violenza e distruzione ha scosso Lamezia Terme, dove un 17enne Ã¨ stato arrestato dai Carabinieri con lâ€™accusa di aver commesso 27 reati in una sola notte, tra cui furti, incendi e danneggiamenti. Lâ€™arresto Ã¨ avvenuto in esecuzione di unâ€™ordinanza del GIP del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro, su richiesta della Procura.

Secondo le indagini, nella notte del 6 luglio scorso, il giovane avrebbe incendiato sei auto e un ciclomotore in sosta in viale Primo Maggio. Poco dopo, avrebbe rubato unâ€™auto parcheggiata in via XX Settembre, con cui, guidando senza patente, ha distrutto numerosi veicoli e arredi urbani, tra cui panchine, aiuole e arbusti.

Il minorenne Ã¨ inoltre ritenuto responsabile, insieme a un coetaneo giÃ arrestato a giugno, di una serie di 27 furti aggravati e danneggiamenti avvenuti tra il 28 febbraio e il 1Â° marzo 2025 nel centro cittadino.

Le indagini, condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Lamezia Terme, sono state lunghe e complesse: gli investigatori hanno analizzato oltre 210 ore di filmati provenienti da 60 telecamere di videosorveglianza pubbliche e private, incrociandole con tabulati telefonici e altri accertamenti tecnici. Grazie a un vero e proprio pedinamento elettronico, i Carabinieri sono riusciti a ricostruire palmo a palmo gli spostamenti del giovane durante le ore dei reati, raccogliendo prove decisive che hanno portato alla sua identificazione e arresto.

www.ilmattino.it