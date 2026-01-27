Liliana Segre: conflitto a Gaza ha fatto riesplodere un antisemitismo che sembrava sopito

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">ï»¿</span><span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">ï»¿</span>

Roma, 27 gennaio 2026 – “Negli ultimi due anni, abbiamo un altro problema molto piÃ¹ grave, del quale non posso non parlare perchÃ© sarebbe come nascondersi dietro un dito. Il tragico conflitto a Gaza, con le enormi sofferenze subite da tanti innocenti, ha fatto riesplodere un antisemitismo che prima sembrava sopito. Il principio cardine, come per tutti i razzismi, Ã¨ quello della colpa collettiva. Una colpa che si propaga nel tempo e nello spazio, per cui lâ€™accusa di deicidio rivolta agli antenati Ã¨ stata usata nel corso dei secoli contro tutte le generazioni successive; e le malefatte (vere o presunte) di ogni singolo ebreo sono state usate per alimentare lâ€™ostilitÃ e il pregiudizio contro tutti gli ebrei ovunque nel mondo.

Oggi siamo arrivati a una espansione ulteriore, per cui la colpa addirittura risale a ritroso la linea del tempo e ci tocca leggere frasi tipo: Â«Le vittime di allora hanno perpetrato un nuovo genocidio oggiÂ». Un pensiero delirante e ripugnante, che Ã¨ alla base delle ritorsioni â€” non saprei come chiamarle diversamente â€” che stanno colpendo il Giorno della Memoria.

Se mi chiedono Â«Si puÃ² parlare di Gaza nel Giorno della Memoria ?Â», rispondo che certamente se ne puÃ² parlare. Il valore universale degli insegnamenti che derivano dalla Shoah ci porta a riflettere sempre sulle tragedie e i crimini che ancora dilagano nel mondo.

Si puÃ², si deve parlare di Gaza, di Iran, di Ucraina, del Venezuela, del Sudan e di tutto ciÃ² che offende lâ€™umanitÃ e chiama in causa la nostra responsabilitÃ di cittadini di un mondo globale. Il problema Ã¨ un altro. Non si puÃ² usare Gaza Â«controÂ» il Giorno della Memoria, tentare di oscurarlo, alimentare o lasciar correre ossessivi tentativi di banalizzazione, di distorsione e di inversione della Shoah; non si puÃ² accettare che diventi occasione di una vendetta sulle vittime di allora”. Lo ha detto Liliana Segre alla cerimonia poer il Giorno della Memoria al Quirinale.

Fonte: Agenzia Vista