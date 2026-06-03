Montemurlo, donna aggredita e rapinata: fermato 15enne maghrebino

A Montemurlo (Prato), una donna sarebbe stata aggredita da alcuni giovanissimi, i quali l’avrebbero gettata a terra per rubarle la borsa e le avrebbero rubato una collana d’oro.

L’episodio in questione si sarebbe verificato lo scorso 1° giugno, in via Barzano, mentre la vittima stava aspettando il bus alla fermata. Il gruppo si sarebbe poi dileguato, ma i carabinieri sono riusciti a fermare uno dei presunti rapinatori: il sospettato è un giovanissimo di 15 anni di origini magrebine. Proseguono le ricerche volte ad individuare i complici.

www.firenzetoday.it