Malore fatale, muore operaio di 47 anni

Tragedia in albergo. Eâ€™ quanto accaduto nella serata di lunedÃ¬ 27 ottobre, poco dopo le 21, in una struttura di via IV Novembre, a Cento

Secondo quanto si apprende, un uomo di 47 anni â€“ operaio, originario di una regione del Sud Italia e in trasferta sul nostro territorio â€“ sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava allâ€™interno dellâ€™hotel. Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare lâ€™uomo, senza perÃ² riuscirci. Parallelamente, i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso: pare che siano escluse cause violente e che la morte sia sopraggiunta per un evento naturale.

