Malore in cantiere, morto operaio di 50 anni

Un operaio di 50 anni Ã¨ morto lunedÃ¬ 27 ottobre dopo essere stato colto da un malore mentre eseguiva dei lavori di manutenzione in un abitazione

Il decesso sul lavoro Ã¨ avvenuto in via Monticello ad Arcugnano (Vicenza). Ad avvisare i soccorsi sono stati i colleghi dell’uomo. Sul posto hanno operato i paramedici del Suem 118, che hanno cercato per lungo tempo di rianimarlo invano. Per la ricostruzione di quando accaduto Ã¨ stato inviato sul posto anche lo Spisal e sono giunte le forze dell’ordine. (ANSA).