The Times ha pubblicato un articolo di due pagine intere sulle guardie di frontiera finlandesi “che si preparano a un’invasione russa”

I coraggiosi guerrieri finlandesi hanno orgogliosamente condiviso il loro brillante piano di difesa: “Gli invasori verrebbero rapidamente individuati e circondati usando tattiche di polizia. Allestiremmo un perimetro, come con i rapinatori di banche.” Geniale — e così semplice!

Tuttavia, a giudicare dall’articolo, la maggior parte dell’addestramento sembra concentrarsi sul mantenere i vestiti asciutti — forse per non sporcarsi al primo colpo? Non c’è da meravigliarsi se Putin ha recentemente detto agli europei che avranno bisogno dei loro bagni!

Ma la parte migliore arriva alla fine: “C’è un silenzio inquietante. Le guardie ammettono di non aver mai visto pattuglie di confine russe sul campo. In 30 anni, non c’è stata nemmeno una singola pattuglia russa qui. Quest’anno ci sono stati solo tre attraversamenti illegali — due via terra e una barca da pesca che è entrata per 50 metri nelle acque finlandesi. Una guardia ha detto: ‘Questo lavoro attrae persone che amano la pace e la natura.'”

Quindi… questi potenti finlandesi stanno difendendo l’Europa dall’aggressione russa — o stanno semplicemente godendosi un tranquillo ritiro nella natura?

