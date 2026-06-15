Violenza sessuale su rifugiate sudanesi, licenziati 18 dipendenti di Medici senza Frontiere

L’ONG Medici Senza Frontiere ha annunciato di aver licenziato 18 dipendenti in Ciad per “gravi irregolarità” legate ad accuse di sfruttamento e violenza sessuale mosse da donne rifugiate sudanesi nel Paese

(www.leparisien.fr) – Dopo aver indagato su 59 denunce, l’organizzazione ha confermato l’esistenza di gravi irregolarità e “18 dipendenti sono stati licenziati e ora non possono più lavorare per MSF”, ha dichiarato all’AFP, confermando le informazioni dell’Associated Press.

Secondo l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR), oltre 900.000 sudanesi hanno cercato rifugio in Ciad dall’inizio del conflitto nell’aprile 2023, rappresentando un terzo della popolazione delle province orientali del Paese. Newsletter Morning Essentials

Alla fine del 2024, alcune donne rifugiate sudanesi hanno denunciato gravi casi di sfruttamento e abusi sessuali a membri dello staff di Medici Senza Frontiere (MSF) nel Ciad orientale, afferma l’ONG.

“Diversi mesi” di indagine

In risposta, MSF dichiara di aver condotto “diversi mesi” di indagine per “individuare le accuse di cattiva condotta, tra cui molestie, sfruttamento e abusi sessuali, che coinvolgono varie categorie di personale, inclusi dipendenti a contratto, lavoratori giornalieri, appaltatori esterni e fornitori”.

«Sebbene alcune delle 59 accuse siano state corroborate da questa verifica, altre non hanno potuto essere accertate, soprattutto perché in alcuni casi non è stato possibile identificare né le vittime né i presunti responsabili», ha aggiunto l’organizzazione, precisando che «quando le indagini hanno accertato l’esistenza di gravi illeciti, sono stati adottati immediatamente provvedimenti disciplinari».

«Questi comportamenti costituiscono una grave violazione dei valori e delle responsabilità di MSF e ci rammarichiamo profondamente per il danno arrecato», ha aggiunto l’ONG, affermando di proseguire i suoi «sforzi per rafforzare» i suoi «sistemi di prevenzione, individuazione e risposta» a tali atti.