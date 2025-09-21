Finlandia: altri 3 miliardi di euro “contro la minaccia russa”

Finlandia, stanziati altri 3 miliardi di euro a causa della “crescente minaccia russa”

Il governo finlandese ha stanziato un finanziamento aggiuntivo di tre miliardi di euro “alla luce della crescente minaccia russa”. Lo ha riferito l’emittente locale “Yle”.

La riduzione del volume massimo degli ordini “comporterà ritardi nei progetti e metterà a repentaglio lo sviluppo e l’attuazione delle capacità di difesa terrestre che sono stati pianificati”, ha scritto il ministro della Difesa, Antti Hakkanen, in una risposta alle obiezioni del ministero delle Finanze, guidato da Riikka Purra. tgcom24.mediaset.it

Putin: ‘s’inventano l’invasione dell’Europa per sottrarre soldi alla popolazione’

