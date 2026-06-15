Milano, 15enne straniero strangolò a mani nude la ex vicina di casa: condannato a 16 anni

Aveva strangolato e ucciso l’ex vicina di casa pensionata dopo essere scappato di casa per un litigio con la madre: è stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che ancora 15enne, il 14 maggio 2025, aveva tolto la vita all’82enne Teresa Emma Meneghetti a Milano. Lo ha deciso il Tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull’omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni.

La fuga da casa e il rifugio nella vecchia abitazione

A dare l’allarme era stata la madre del 15enne (cittadina dominicana), a cui il minore aveva raccontato tutto dopo essere rientrato a casa di notte. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane era scappato di casa dopo aver litigato con la madre. Aveva dunque deciso di tornare nel palazzo dove aveva vissuto fino a poco tempo prima per rifugiarsi da una amica della mamma, che però in quel momento non era a casa.

Dopo qualche ora passata sulle scale, il ragazzino si era rivolto alla sua ex vicina di casa intorno all’1 di notte chiedendole se poteva dormire nel suo appartamento. Teresa Emma Meneghetti aveva detto di no, e la stessa risposta era arrivata dopo le richieste del 15enne di caricare il telefono. A quel punto si sarebbe consumata l’aggressione.

L’aggressione e l’allarme della madre

Prima il 15enne l’aveva colpita con una lampada alla testa poi, mentre era a terra, l’aveva strangolata a mani nude. Dopo il delitto, il 15ene è rientrato a casa e ha raccontato tutto alla madre, che ha immediatamente chiamato il numero di emergenza 112. “Quando mi ha raccontato e ho visto il sangue, l’unica cosa a cui ho pensato per prima è stata quella di chiamare l’ambulanza per vedere se lei fosse ancora viva e poi ho chiamato i poliziotti”, ha raccontato la madre.

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