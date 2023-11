Bayer in rosso per 4,6 miliardi

MILANO, 08 NOV – Bayer registra nel terzo trimestre un rosso per 4,6 milardi, nei 9 mesi la perdita è di 4,2 miliardi. Sul risultato pesano svalutazioni di Crop Science dovute ai tassi di interesse. Il gruppo conferma quindi la revisione delle previsioni per il 2023 pubblicata nella semestre. I ricavi del trimestre sono in calo dell’8,3% a 10,3 miliardi. L’effetto valutario è stato negativo per 742 milioni di euro.

Le vendite in Germania sono state pari a 512 milioni di euro in flessione rispetto ai 576 milioni di euro del pari periodo dello scorso anno. Nei 9 mesi i ricavi segnano una flessione del 7,7% a 35,7 miliardi. L’ebitda è diminuito del 31,3% a 1.685 milioni di euro nel trimestre. “Stiamo esaminando attentamente le nostre opzioni strutturali. oltre al mantenimento delle tre divisioni, si sta valutando la separazione di Consumer Health o Crop Science”, afferma il ceo Bill Anderson.

L’azienda condividerà ulteriori dettagli a marzo, in occasione del Capital Markets Day, insieme alla pubblicazione della relazione annuale e della guidance per il 2024. Sulla base delle attuali dinamiche di mercato e delle prime ipotesi, Bayer prevede per il prossimo anno una prospettiva di crescita debole e continue sfide alla redditività dell’azienda. (ANSA)