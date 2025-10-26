MELUZZI DOCET, sedicesima puntata

MELUZZI DOCET è la rubrica domenicale che abbiamo voluto dedicare al Grande Alessandro Meluzzi con l’auspicio che possa aiutarlo e con l’augurio che possa guarire quanto prima per tornare tra noi.

MELUZZI DOCET è una raccolta degli interventi fatti nel programma Piazza Libertà in cui il Professore è stato “compagno di viaggio” di Armando Manocchia, autore e conduttore del talk di informazione e approfondimento, con all’attivo centinaia di puntate e altrettanti autorevoli ospiti protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario e giuridico.

Se controlli gli alimenti, controlli i popoli

PIAZZA LIBERTA’ – Intervento del prof. ALESSANDRO MELUZZI – medico, psichiatra, criminologo, scrittore, opinionista – estratto dalla puntata di sabato 20 maggio 2023

Deregolamentare i nuovi ogm come Bayer comanda?

“Credo che la finalità sia una sola, quella di produrre dei sistemi basati su sementi che non sono in grado di riprodursi senza tecnologia e che debbano essere ingegnerizzati per poter essere commercializzati”.

