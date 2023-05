PIAZZA LIBERTA’ – puntata di sabato 20 maggio 2023

“Se controlli gli alimenti controlli i popoli”

Deregolamentare i nuovi ogm come Bayer comanda?



Ne abbiamo parlato con autorevoli ospiti, esperti in questo vasto comparto.

1) Dott. MARIO APICELLA agronomo esperto di agricoltura biologica e processi partecipativ, spiega che gli OGM in Italia non sono graditi nè vengono coltivati, ma stanno cambiando nome alle manipolazioni genetiche che li caratterizzano, per poterli sperimentare in campo come Tecniche di Evoluzione Assistita”

2) Dott.ssa MICHELA DEL VECCHIO GIURISTA, laureata in scienze dell’amministrazione e specializzata in economia circolare, divulgatrice, si occupa della salvaguardia dei beni comuni, chiarisce perché hanno usato una diffida come “strumento” per impedire la realizzazione di una potenziale contaminazione della biodiversità agraria e selvatica italiana.

3) Dott.ssa DANIELA CONTI BIOLOGA laureata in scienze Biologiche esperta in genetica molecolare, divulgatrice.

Ci parla dei TEA, le Tecnologie di Evoluzione Assistita e cosa dicono i risultati scientifici recenti riguardo alla loro sicurezza per l’uomo e per l’ambiente

4) Dott. MATTEO CARBONE GIURISTA laureato in scienze dell’amministrazione ed in economia circolare, scrittore e divulgatore, si occupa della salvaguardia dei beni comuni.

Nel suo intervento, ci spiega come il tentativo di introdurre nuovi ogm appaia incoerente con gli orientamenti istituzionali e normativi attuali e come si colloca la loro potenziale introduzione rispetto ad un approccio internazionale volto alla ricerca di una maggiore circolarità e resilienza.

5) Dott.ssa MARIA HEIBEL esperta di geoingegneria, si occupa di destare l’attenzione su cosa accade alle spalle di ognuno curando il sito http://www.nogeoingegneria.com. Ci parla di un argomento apparentemente estraneo al tema della puntata, ma da ricercatrice sulla manipolazione del clima, nel quadro della modificazione delle condizioni atmosferiche, spiega il ruolo che hanno sulle piante alimentari e in particolare alle piante alimentari mutate artificialmente.

6) Prof. ALESSANDRO MELUZZI, medico, psichiatra, criminologo, scrittore, opinionista

