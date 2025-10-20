Ministri UE: stop gas russo. Contrarie Ungheria e Slovacchia

I ministri dell’Energia Ue hanno dato il via libera a maggioranza alla proposta della Commissione europea sullo stop al gas e gnl russo in tre fasi: dal primo gennaio 2026 sarà vietato firmare nuovi contratti, gli accordi a breve termine già in corso dovranno terminare entro il 17 giugno 2026, mentre quelli a lungo termine entro il 31 dicembre 2027.
Contrarie soltanto Ungheria e Slovacchia.

Ascoltando i discorsi degli altri rappresentanti dei vari Paesi e del commissario Jorgensen, è emerso chiaramente che alcuni Paesi riceveranno un sostegno specifico. Li sosterremo in termini di forniture di gas. Ciò non può avere alcun impatto, e l’ho detto anche in termini di solidarietà europea sul portafoglio europeo”.

Lo ha sottolineato il ministro dell’Energia della Polonia, Milosz Motyka, rispondendo sull’opposizione di Slovacchia e Ungheria allo stop al gas russo deciso a Lussemburgo. tgcom24.mediaset.it

