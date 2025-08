Quando l’infamia, l’inganno e la stupidità si uniscono

di Augusto Sinagra – La trattazione di questo tema richiederebbe un accorrere di intellettuali, letterati, filosofi, scienziati e anche uomini di fede. Lo svolgimento di un siffatto tema riempirebbe tomi e tomi bastanti a riempire una Biblioteca.

Tuttavia, le vicende del passato prossimo, del presente e, purtroppo, del prevedibile futuro, offrono la possibilità di una sola riflessione su un’unica realtà fenomenica a valere come trattazione globale e multidisciplinare del complesso e vastissimo tema proposto.

Mi riferisco alla circostanza che tutti gli Stati dell’Occidente ormai in irreversibile decadenza non solo di valori ma anche di intelligenza, che si nutre di menzogne, come anche gli Stati membri della NATO uniti nel solo scopo di conculcare le libertà altrui e aggredire Stati e Popoli di millenarie civiltà, come anche gli stupidi Stati membri dell’Unione europea capaci solo di imporre l’unione del tappo alle bottiglie di plastica, rifiutano di acquistare a bassissimo prezzo il gas della Federazione Russa a titolo di sanzione per il pur doveroso intervento militare in Donbass del febbraio 2022, come anche a titolo di sostegno a un cocainomane imbecille ma ladro, servo degli interessi stranieri, mentre, nel contempo, accade che il gas russo a prezzi di palese convenienza viene acquistato dalla martoriata Ucraina.

Chi vuole rifletta. Gli stupidi si astengano.

Prof. Augusto Sinagra

Foto: Reuters