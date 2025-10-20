Stroncata da un malore improvviso, Valentina muore a 26 anni

Uccisa da un malore improvviso a soli 26 anni. Una tragedia immensa e assurda che ha gettato nello sconforto l’intera comunità di Palosco, piccolo comune della Bergamasca confinante con Palazzolo e Pontoglio.

Conosciuta e stimata in paese, Valentina era amata per la sua gentilezza, la disponibilità e il sorriso contagioso che sapeva regalare a chiunque la incontrasse. La notizia della sua improvvisa e prematura scomparsa si è diffusa rapidamente, suscitando profonda commozione e incredulità

In tanti, tra amici, conoscenti e compaesani, hanno voluto manifestare vicinanza e affetto ai genitori, mamma Mery e papà Orazio, e al fratello Samuel, molto conosciuto anche per la sua attività sportiva.

