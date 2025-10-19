Netanyahu, ‘mi ricandiderò alle elezioni del 2026’

Benjamin Netanyahu

GERUSALEMME, 18 OTT – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che si candiderà alle elezioni del novembre 2026 e che si aspetta di vincerle. Intervenuto in un programma su Channel 14, a Netanyahu è stato chiesto se intendesse candidarsi per un altro mandato. “Sì”, ha risposto.

Alla domanda se si aspettasse di vincere, il leader ha risposto: “Sì”. Come leader del Likud, il più grande partito di destra israeliano, Netanyahu detiene il record per il mandato più lungo a capo del governo in Israele: oltre 18 anni in totale – con interruzioni – dal 1996. (ANSA)

