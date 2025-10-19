Ben Gvir a Netanyahu: ‘riprendere la guerra a Gaza’

Itamar Ben Gvir

ROMA, 19 OTT – Il ministro di estrema destra israeliano Itamar Ben Gvir ha lanciato un appello pubblico al premier Benyamin Netanyahu affinché riprenda le operazioni militari nella Striscia di Gaza dopo un’apparente violazione del cessate il fuoco da parte di Hamas a Rafah.

“Chiedo al primo ministro di ordinare alle Idf di riprendere i combattimenti su vasta scala nella Striscia”, ha dichiarato Ben Gvir, citato da Times of Israel. “La falsa convinzione che Hamas cambierà idea o rispetterà l’accordo firmato, si sta rivelando, prevedibilmente, pericolosa. Questa organizzazione terroristica nazista deve essere distrutta completamente”, ha aggiunto. (ANSA)

