Zelensky: ‘Putin non è più coraggioso di Hamas o di altri terroristi’

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di aver incontrato i funzionari di un’azienda statunitense che produce i missili Tomahawk e i sistemi Patriot che Kiev ha richiesto per potenziare le difese contro la Russia. “Abbiamo discusso della capacità produttiva di Raytheon, delle potenziali vie di cooperazione per rafforzare la difesa aerea e le capacità a lungo raggio dell’Ucraina e delle prospettive di una produzione congiunta ucraino-americana”, ha dichiarato Zelensky sui social media.

“Putin corso al dialogo appena ha sentito dei missili Tomahawk”

“Domani è previsto un incontro con il presidente Trump e ci aspettiamo che lo slancio di contenimento del terrorismo e della guerra, che ha avuto successo in Medioriente, contribuisca a porre fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina. Putin non è certo più coraggioso di Hamas o di qualsiasi altro terrorista. Il linguaggio della forza e della giustizia funzionerà inevitabilmente anche contro la Russia. Possiamo già vedere che Mosca si sta affrettando a riprendere il dialogo non appena ha sentito dei Tomahawk”.

Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al suo arrivo a Washington.

tgcom24.mediaset.it