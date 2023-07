Napoli, malori durante partite di calcetto: 2 morti nella stessa sera

Napoli, 15 lug. – (Adnkronos) – Accusano un malore durante una partita di calcetto e muoiono. Due distinti episodi, avvenuti entrambi nel napoletano, accomunati dalla stessa tragica fatalità. Il primo episodio è avvenuto ad Arzano, dove un 51enne, mentre giocava una partita di calcetto, ha accusato un malore e si è accasciato a terra. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 intervenuti, che ne hanno dovuto constatare il decesso. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della tenenza di Arzano. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma.

Dopo circa un’ora i Carabinieri della stazione ​di Casoria ​sono intervenuti a via Mario Pagano​, d​ove poco prima un 48enne, ​anch’egli impegnato in una partita di calcetto, si ​era sentito male.​ Anche in questo caso il personale del 118 ha tentato di rianimare l’uomo​, ma inutilmente. La salma è stata affidata ai familiari.