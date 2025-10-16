Spese militari, la UE presenta la sua roadmap

La Commissione Europea presenta la sua roadmap sulla difesa con l’obiettivo di aiutare i 27 a chiudere i gap entro il 2030. “Per farlo l’Europa si deve muovere ora”, esordisce la comunicazione congiunta.

Il documento – come anticipato dall’ANSA – propone 4 progetti d’importanza strategica (“flagship”), tra cui il cosiddetto muro anti-drone, nonché l’istituzione di coalizioni tra i Paesi, con una capitale a fare da guida, intorno a nove capacità definite come prioritarie (ad esempio missili e le munizioni). La roadmap propone tempi di attuazione stringenti, quote per gli appalti congiunti e un ruolo guida per l’Agenzia della Difesa. ANSA

