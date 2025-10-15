Berlino si offre di guidare il progetto UE di “Scudo Aereo”

“Nei prossimi anni, secondo i piani di bilancio, la Germania investirà 10 miliardi in droni di ogni tipo, di attacco e di difesa, a tutte le altitudini.
La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen presenterà stasera i progetti prioritari dell’Ue e formulerà le sue proposte: la Germania si offre di assumere la guida del progetto Air Defence Shield”.

Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius. “Il comportamento ibrido di Putin sarà sempre più aggressivo. Non dobbiamo allentare la guardia nel rafforzamento della nostra capacità di difesa”. ANSA

